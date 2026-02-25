Haberler

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, DEAŞ'ın sahada dengeleri değiştirecek güce sahip olmadığını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, terör örgütü DEAŞ'ın sahada dengeleri değiştirecek bir güce sahip olmadığını belirterek, örgütün yalnızca varlığını kanıtlama çabasında olduğunu açıkladı. Ayrıca, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar ve Suriye'nin güvenlik durumu hakkında bilgi verdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el- Baba, terör örgütü DEAŞ'ın sahada dengeleri değiştirecek bir güce sahip olmadığını belirterek, örgütün yalnızca varlığını kanıtlama çabasında olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Baba, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Suriye'ye geri dönemeyeceğini belirterek, ülkedeki istikrarsızlık sürecinin sona erdiğini dile getirdi.

Baba, Rakka ve Deyrizor illerine güvenlik güçlerine yönelik bazı saldırılar düzenleyen DEAŞ hücrelerine karşı çeşitli operasyonlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Suriye'nin DEAŞ ile mücadelede önemli bir deneyime sahip olduğunu dile getiren Baba, aşırıcılık söylemini ve buna zemin hazırlayan ortamı ortadan kaldırmayı başardıklarını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısında bulunmasının ardından son dört günde düzenlenen saldırılarda 7'si güvenlik güçlerinden olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu
'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Ortalığı karıştıran "İran" iddiasına Ankara'dan net yalanlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Rezidans koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Rezidansta vahşet! Sesleri duyup koşan koridorda buldu
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Karşısında o ismi görünce, evinin balkonundan atladı
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena