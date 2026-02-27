Haberler

Suriye İçişleri Bakanlığı: Halep İç Güvenlik Komutanlığı Aynularap'ta göreve başladı

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Aynularap'taki İç Güvenlik Müdürlüğü binasını devraldı. Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı, bölgede incelemelerde bulunarak iç güvenlik güçlerinin göreve başladığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığının terör örgütü Ypg'nin işgali altındaki Aynularap'ta (Kobani) İç Güvenlik Müdürlüğü binasını resmen devralarak görevine başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığına bağlı bir heyetin, Aynularap İç Güvenlik Müdürlüğü binası ile polis karakollarında saha incelemesinde bulunduğu belirtildi.

İnceleme sonrası Halep Valiliği İç Güvenlik yetkililerinin, terör örgütü mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığının Aynularap İç Güvenlik Müdürlüğü binasını resmen devralarak göreve başladığı kaydedildi.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
