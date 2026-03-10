Haberler

Suriye hükümeti ile YPG arasında karşılıklı alıkonan birer grup mutabakat kapsamında serbest bırakıldı

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta varılan mutabakatla, Haseke ilinde karşılıklı olarak alıkonanlardan bir grup serbest bırakıldı. YPG, alıkoyduğu 100 kişiye karşılık olarak 100 örgüt mensubunu serbest bıraktı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan 29 Ocak mutabakatı kapsamında karşılıklı alıkonanlardan bir grubun serbest bırakıldığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Haseke ilinde Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında karşılıklı olarak alıkonanlardan bir grup serbest bırakıldı.

Terör örgütünün serbest bıraktığı ilk grup Haseke ilinde İç Güvenlik Birimlerine teslim edildi.

AA muhabirinin Suriye güvenlik güçleri kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü YPG'nin alıkoyduğu 100 kişiye karşılık olarak, Suriye hükümeti ise 100 örgüt mensubunu serbest bıraktı.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine, ardından da Halep'in Aynul Arap ilçesine giriş yapmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu
