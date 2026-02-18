Haberler

Suriye hükümeti, Hol Kampı'ndaki 77 aileyi Halep ili kırsalına nakletti

Suriye hükümeti, YPG'den kontrolünü aldığı Hol Kampı'ndaki 77 aileyi Halep ilinin kuzey kırsalındaki başka bir kampa taşıdı. Kamptaki insani koşulların kötü olduğu ve YPG'nin bazı aileleri orada tuttuğu belirtildi. Nakil yapılan ailelerin çoğunun dul kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi.

Suriye hükümetinin, geçen ayki operasyonla terör örgütü YPG'den kontrolünü aldığı Hol Kampı'ndan sivillere yönelik hizmetlere erişim ve coğrafi konum açısından yerleşime uygun olmadığı tespit edilen 77 aileyi Halep ilinin kuzey kırsalındaki başka bir kampa naklettiği belirtildi.

Hükümet kaynaklarından paylaşılan bilgide, terör örgütü YPG'nin işgal döneminde daha fazla yabancı yardım almak için bir kısmı terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin aileleri olmak üzere Hol Kampı'nda tutulan kişilerin sayısını abarttığı belirtildi. Bu yardımların kamp sakinleri yerine terör örgütüne aktarıldığı ifade edildi.

Ayrıca kamptaki insani koşulların oldukça kötü olduğu, YPG'nin DEAŞ ile bağlantısı olmayan aileleri de Hol'de tuttuğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG'nin Suriye ordusunun geçen ayki operasyonunda kampı güvenlik önlemleri almadan hızla terk etmesi nedeniyle bazı ailelerin Hol'den ayrıldığına işaret edildi.

Suriye ordusunun kampın kontrolünün ele alınmasından sonra yapılan nüfus sayımında DEAŞ mensuplarının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ailenin de bu kampta tutulduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirmenin ardından Hol Kampı'nın sivillere yönelik hizmetlere erişim ve coğrafi konum açısından yerleşime uygun olmadığının tespit edildiği, buradaki bazı ailelerin Halep ili kırsalına nakledildiği kaydedildi.

Hükümet kaynakları, kamptan kaç ailenin Halep ili kırsalına nakledildiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan Suriye basını, Hol Kampı'ndan 77 ailenin Halep ili kuzey kırsalındaki Ahterin kampına getirildiğini yazdı.

Ahterin kampına nakledilen kişilerin büyük çoğunluğunu dul kadın ve çocukların oluşturduğu, çoğunun Suriyeli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
