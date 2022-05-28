Suriye hattında yoğun helikopter hareketliliği Nusaybin'den görüntülendi - Haberler

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Suriye hattında yoğun helikopter hareketliliği Nusaybin'den görüntülendi

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
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Suriye hattında yoğun helikopter hareketliliği Nusaybin'den görüntülendi

SURİYE'nin Kamışlı ketinde yaşanan helikopter hareketliliği Mardin'in Nusaybin ilçelerinden görüntülendi.

SURİYE'nin Kamışlı ketinde yaşanan helikopter hareketliliği Mardin'in Nusaybin ilçelerinden görüntülendi.

Nusaybin'de öğlen saatlerinde Suriye'nin Kamışlı kenti üzerinden uçan 6 helikopter kentin doğu tarafında bulunan Türkiye ile Suriye arasındaki sınır hattına sıfır noktada görüldü. Helikopterlerin peş peşe Irak yönüne doğru gittiği Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Helikopterlerin ilk kez bu şekilde sınır hattına yakın uçtukları belirtildi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, helikopterlerin Rusya ile rejim birliklerine ait olduğu ve sınır hattında devriye gezdikleri tahmin ediliyor.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

Helikopter Nusaybin Mardin Suriye Güncel Haberler

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