Şam Büyükelçisi Yılmaz'dan Suriye Evkaf Bakanı Şükri'yi Ziyaret

Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Evkaf Bakanı Ebu Hayr El Şükri'yi ziyaret ederek, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve ikili işbirliğinin ilerletilmesi konularında görüşmelerde bulundu.

(ANKARA) - Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Evkaf Bakanı Ebu Hayr El Şükri'yi ziyaret etti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, Suriye Evkaf Bakanı Ebu Hayr El Şükri'yi ziyaret etti. Görüşmede ortak tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ile ikili işbirliğimizin ilerletilmesi hususları ele alındı. Bakan Şükri'ye nazik misafirperverlikleri için teşekkür ederiz." denildi.

