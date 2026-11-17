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Suriye, İsrail'in ülkenin güneyindeki Kuneytra ve Dera illerinin kırsal bölgelerine yönelik devam eden ihlallerini kınayarak, bu durumun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve bölge sakinlerinin güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Suriye'nin güneyinde süren ihlallerine tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail'in ihlallerine aralarında kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu sivillere yönelik tekrarlanan saldırıların eşlik ettiği belirtildi.

Bu durumun uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu, bölge sakinlerinin güvenliği ve selameti için doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Saldırıların yanı sıra bölge halkını geçim kaynakları, toprakları ve yaşam kaynakları üzerinden sıkıştırmayı amaçlayan uygulamaların da kınandığı açıklamada, bu adımların bölge sakinlerinin haklarının açık bir ihlali ile günlük yaşamlarına ve istikrar yollarına yönelik bir saldırı teşkil ettiği ifade edildi.

Söz konusu uygulamaların, silah zoruyla gayrimeşru bir gerçeklik dayatmayı amaçlayan İsrail politikaları çerçevesinde yürütüldüğü kaydedildi.

Suriye'nin, ulusal topraklarının tamamı üzerindeki egemenliğine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ettiği ve topraklarının dokunulmazlığına ya da vatandaşlarının haklarına yönelik herhangi bir ihlali kesin biçimde reddettiği dile getirilen açıklamada, İsrail'in ihlallerinin sürdürülmesinin hukuki ve egemenlik gerçeklerini değiştirmeyeceği, işgale Suriye toprakları üzerinde herhangi bir meşruiyet kazandırmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, Şam yönetiminin uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, devam eden İsrail ihlallerine, provokasyonlarına ve saldırılarına son vermek için açık ve kararlı bir tutum almaya, İsrail'i uluslararası hukuk kurallarına uymaya zorlamaya çağırdığı aktarıldı.

İsrail'in ihlal ve saldırılarında ısrar etmesinin bölgenin tamamında güvenlik ve istikrarı baltalayacağı ve bölgede barışın sağlanması fırsatlarını tehdit edeceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA