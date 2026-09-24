Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı Lazkiye'de modern altyapılı konsolosluk ofisi açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Lazkiye'de yeni Konsolosluk Hizmetleri Ofisi'ni hizmete açtı. Modern teknik altyapıyla donatılan ofis, vatandaşlara daha düzenli ve erişilebilir hizmet sunmayı, işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Lazkiye ilinde yeni Konsolosluk Hizmetleri Ofisi'ni hizmete açtı.

Açılış törenine Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesi Müdürü Muhammed Yakub el-Ömer, Lazkiye Valisi Ahmed Mustafa ve Dışişleri Bakanlığı İdari Geliştirme Dairesi Müdürü Hasan Cuneydi katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesi Müdürü Muhammed Yakub Ömer, AA'ya yaptığı açıklamada, yeni ofisin vatandaşlara daha düzenli ve erişilebilir hizmet sunmak amacıyla modern teknik altyapıyla donatıldığını söyledi.

Ofisin, vatandaşların işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri için tasarlandığını belirten Ömer, "Vatandaşın onuruna saygı gösteren, zamanını koruyan ve hizmetlere erişimini kolaylaştıran bir hizmet ortamı oluşturmayı hedefledik." dedi.

Ömer, Lazkiye'deki merkezin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığının ülke içinde sunduğu tüm konsolosluk hizmetlerini vereceğini ifade etti.

Açılışın, bakanlığın yurt içi ve yurt dışındaki konsolosluk hizmet ağını geliştirme vizyonunun bir parçası olduğunu kaydeden Ömer, daha önce ülke içinde 5 konsolosluk ofisi ile yurt dışında Suriyelilere konsolosluk hizmeti sunan 4 diplomatik temsilciliğin faaliyete geçirildiğini aktardı.

Kaynak: AA
12 yıldır aranıyordu! Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı

12 yıldır aranıyordu, otel odasında bir kadınla basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi

Asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi

Transferinden vazgeçtikleri ünlü futbolcunun ismini verdi
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

Vatandaş sokakta gördüğü vekile böyle tepki gösterdi: 15 gündür...
Kripto fenomenlerine operasyon! Sırada kim var?

Kripto fenomenlerine operasyon! Sırada kim var?
Yalova semalarında denize uzanan hortum İstanbul'dan görüntülendi! 5 dakika boyunca net şekilde izlendi

Gökyüzünden denize uzandı! O anlar İstanbul'dan kaydedildi
Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde

Vay be Icardi! Yine turnayı gözünden vuracak

Uyuşturucuyu vale ücreti kılıfıyla satmışlar! İstanbul'da 34 saatte 187 gözaltı, 30 tonluk üretim engellendi

Araçlarını valeye bıraktılar, uyuşturucuyla teslim aldılar!