Suriye Dışişleri Bakanlığı Lazkiye'de modern altyapılı konsolosluk ofisi açtı

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Lazkiye ilinde yeni Konsolosluk Hizmetleri Ofisi'ni hizmete açtı.

Açılış törenine Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesi Müdürü Muhammed Yakub el-Ömer, Lazkiye Valisi Ahmed Mustafa ve Dışişleri Bakanlığı İdari Geliştirme Dairesi Müdürü Hasan Cuneydi katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesi Müdürü Muhammed Yakub Ömer, AA'ya yaptığı açıklamada, yeni ofisin vatandaşlara daha düzenli ve erişilebilir hizmet sunmak amacıyla modern teknik altyapıyla donatıldığını söyledi.

Ofisin, vatandaşların işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri için tasarlandığını belirten Ömer, "Vatandaşın onuruna saygı gösteren, zamanını koruyan ve hizmetlere erişimini kolaylaştıran bir hizmet ortamı oluşturmayı hedefledik." dedi.

Ömer, Lazkiye'deki merkezin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığının ülke içinde sunduğu tüm konsolosluk hizmetlerini vereceğini ifade etti.

Açılışın, bakanlığın yurt içi ve yurt dışındaki konsolosluk hizmet ağını geliştirme vizyonunun bir parçası olduğunu kaydeden Ömer, daha önce ülke içinde 5 konsolosluk ofisi ile yurt dışında Suriyelilere konsolosluk hizmeti sunan 4 diplomatik temsilciliğin faaliyete geçirildiğini aktardı.

Kaynak: AA