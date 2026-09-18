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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lazkiye Havalimanı'nı inceledi, Ruslarla görüştü

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lazkiye Uluslararası Havalimanı'nda incelemeler gerçekleştirdi. Şeybani'ye askeri komutanlar eşlik etti; incelemelerin ardından bir grup Rus yetkiliyle toplantı yaparak imzalanan mutabakat zaptının sahadaki aşamalarını değerlendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lazkiye Uluslararası Havalimanı'nda incelemeler gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya plaformundaki hesabından konuya dair paylaşımda bulunuldu.

Bakan Şeybani'ye incelemeler sırasında Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Ali en-Nessan, Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Asım Havari, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed es-Savud ve Askeri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Hamza el-Hamidi'nin eşlik ettiği belirtildi.

İncelemelerin ardından bir grup Rus yetkiliyle de toplantı yapan Şeybani, iki taraf arasında imzalanan mutabakat zaptının sahadaki aşamalarını değerlendirdi.

Söz konusu görüşmeye dair detaylı bilgi verilmedi.

Suriyeli ve Rus yetkililer, dün Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya gelmişti.

Esed rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Rusya ile yeni Suriye hükümeti, bu üslerin geleceği konusunda görüşme yaparak, Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Limanı'ndaki 4. Ticari Rıhtım'ın aşamalı olarak sivil yönetime devredilmesi hususunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA
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