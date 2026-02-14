Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Münih'te Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Akane ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Münih Güvenlik Konferansı'nda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane ile bir araya gelerek geçiş dönemi adaleti ve savaş suçlarına ilişkin konuları görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Suriye Dışişleri Şeybani, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında UCM Başkanı Akane ile görüştü.

Açıklamada, görüşmenin konferans oturumları arasında gerçekleştirildiği belirtilerek, toplantıda geçiş dönemi adaleti konularının ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, savaş suçlarından sorumlu kişilerin hesap vermesi ve mağdurların haklarının güvence altına alınmasına yönelik konuların ele alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
