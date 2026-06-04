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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve bazı bakanlarla görüştü

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun ve bakanlarla bir araya gelerek enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve bazı bakanlarla bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şeybani, Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame'nin de katılımıyla Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edildi.

Şeybani, Cezayir Devlet Bakanı ve Enerji Bakanı Muhammed Arkab ile de görüştü.

Görüşmede, hidrokarbon ve enerji sektörlerinde ikili işbirliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve enerji altyapısının iyileştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanı, Cezayir Tarım, Kırsal Kalkınma ve Balıkçılık Bakanı Yasin Velid ile de temaslarda bulundu.

Taraflar görüşmede tarımsal kalkınma alanındaki işbirliği imkanlarını değerlendirirken, iki ülke arasındaki tarım sektörü ve ilgili sanayilerde işbirliğinin derinleştirilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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