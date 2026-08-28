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Suriye Diplomatik Pasaportuna Vize Muafiyeti

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Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye'nin diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'de 180 günde 90 günü aşmayan turistik seyahat ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Suriye'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'de göreve atanmalarında, Türkiye'ye her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre söz konusu pasaport sahipleri, her 180 günlük süre içinde 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacak.

Kaynak: AA
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