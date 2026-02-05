Haberler

Suriye devlet televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye, Kürtçe yayın yaparak tarihe geçti. Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında yapılan yayın, Suriye Kürtleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye ilk kez Kürtçe yayın yaptı.

El-İhbariyye kanalı sunucusu, "Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)" heyetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'daki Halk Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin haberi Kürtçe sundu.

ENKS üyesi Nemat Davut da Şara ile yaptıkları görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davut, Şara ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, ülkenin resmi televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin Davut, "Bugün Suriye ve Kürt halkı için tarihi bir gün. Biz Kürtler olarak Suriye'nin bir parçası, tarih boyunca da ortağı olduğumuzu düşünüyoruz, gelecekte de ortağı olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Davut, "Şam'da bulunmamız ve hükümetle bir araya gelmemiz ulusal görevimizdir." ifadesini kullandı.

Şara'nın 16 Ocak'ta imzaladığı kararnamede, "Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir." ifadelerine yer verilmişti.

Kararnamede, "Haseke ilinde kayıt dışı bırakılan ve Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verileceği" açıklanırken, eğitim ve kültür alanları dahil çeşitli haklar tanınmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

Geriye düşen Fenerbahçe yıldızlarıyla 3 puana ulaştı
Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda

Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Kısa sürede koca şehir bu hale geldi
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

Geriye düşen Fenerbahçe yıldızlarıyla 3 puana ulaştı
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse saniyeler içinde tükenir

Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse tükenir