Ahmed Eş-Şara: Kürt Halkımız İçin Haklarını ve Bazı Özel Durumlarını Yasayla Güvence Altına Alan Özel Bir Kararname Yayınlamaktan Onur Duyuyorum

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Kürtlerin haklarını güvence altına alan bir kararname imzaladı. Kürt halkına yönelik destek mesajı verirken, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

(ANKARA)- Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Kürtlerin haklarını ve güvenliğini güvence altına aldığını belirttiği bir kararnameyi imzaladığını açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Kürtlerin haklarını ve güvenliğini güvence altına aldığını belirttiği bir kararnameyi imzaladığını açıkladı. Şara, kararnameyi imzalamadan önce yaptığı konuşmayı sosyal medya platformu X hesabından paylaştı. Şara şu ifadeleri kullandı:

"Allah, iyiliği ve takvayı aidiyetten üstün kılmıştır. Hayır, vallahi; bir Arabın bir Kürde, bir Türk'e veya başkasına hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah korkusu ve hangi milletten olursa olsun takvayla ölçülür.

Ey Kürt halkımız, Selahaddin'in torunları: Sizlere zarar vermek istediğimize dair anlatılanlara sakın inanmayın. Vallahi, size kim kötülükle dokunursa kıyamet gününe kadar hasmımızdır. Bizim hayatımız sizin hayatınızdır.  Biz ancak ülkenin selameti, halkın refahı, kalkınma, imar ve ülkenin birliğini istiyoruz. Kimsenin bu hayırdan mahrum kalmasını istemiyoruz.

Bugün, Kürt halkımız için haklarını ve bazı özel durumlarını yasayla güvence altına alan özel bir kararname yayınlamaktan onur duyuyorum. Topraklarından zorla göç ettirilen herkesi, silahlarını bırakmaları şartıyla, hiçbir koşul ve kısıtlama olmaksızın evlerine güvenle dönmeye davet ediyorum. Sizi bu vatanın inşasına etkin bir şekilde katılmaya, selameti ve birliğini korumaya ve bunun dışındaki her şeyi reddetmeye çağırıyorum. Başarı Allah'tandır."

