Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Suriye'den Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan 4 asker için taziye mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Suriye, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Malatya'da meydana gelen helikopter kazası nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, Suriye'nin Türk hükümetine, Türk halkına ve şehitlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduğu belirtildi.

Suriye'nin bu acı olay karşısında Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Ne şakaları var ne de acımaları! İspanya önüne geleni deviriyor

Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayanın vay haline
Gaziantep'te korkutan anlar! Başkan yardımcısı törende fenalaşıp hastanelik oldu

Başkan yardımcısı törende yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Osmaniye'de eşine güllerin arasında turp hediye etti

Romantizmin böylesi! Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı
Bakan Murat Kurum, cuma namazı çıkışında küçük çocuğa röportaj verdi

Bakan Kurum'un önünü kesti! Küçük çocuğun talebi gülümsetti
Bolu'da kahraman muhtar felçli vatandaşı alevlerin arasından kurtardı

Tam bir kahramanlık öyküsü! Komşusunu sırtında taşıyarak ölümden aldı
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

Şehit pilotlarımızın son çabası! Kahramanlar büyük faciayı önlemiş
Nijerya'da mezuniyet partisi faciaya döndü: Fenalaşan 4 üniversite öğrencisi öldü

Mezuniyet partisi faciaya döndü! Öğrenciler kurtarılamadı
İkna odalarıyla anılan İstanbul Üniversitesi'nde bir ilk: Başörtülü rektör yardımcısı atandı

Nereden nereye! İstanbul Üniversitesi'nde bir ilki gerçekleştirdi