Suriye'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Suriye Acil Durum Müdürlüğü Sözcüsü Abdulkefi Keyyel, Lazkiye kırsalında çıkan orman yangınlarının tamamen söndürüldüğünü açıkladı. En büyük yangın Başur bölgesinde gerçekleşti ve 10 saat süren müdahalelerle kontrol altına alındı.

Suriye Acil Durum Müdürlüğü ve Afet Yönetimi Sözcüsü Abdulkefi Keyyel, dün akşam Lazkiye kırsalında başlayan orman yangınlarının sivil savunma ve itfaiye ekiplerince tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

Keyyel, Telegram üzerinden yayımladığı açıklamada, yangınlar arasında en büyük ve en zorlu olanın Başur bölgesindeki yangın olduğunu belirtti.

Bölgenin sarp yapısı ve rüzgarın müdahaleyi zorlaştırdığını ifade eden Keyyel, söndürme çalışmalarının 10 saatten fazla sürdüğünü, yangının ekiplerin yoğun çabasıyla tamamen kontrol altına alındığını ve tüm bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sahadaki durumun eş zamanlı olarak izleneceğini kaydeden Keyyel, yeniden alevlenme riskine karşı bölgenin 48 saat boyunca gözetim altında tutulacağını ve kamu güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
