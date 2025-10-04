Suriye'de Yahudi Aday Henry Hamra, Parlemanto Seçimlerine Katılacak

Suriye'de Yahudi topluluğundan Henry Hamra, Şam seçim bölgesinden Halk Meclisi için adaylığını açıkladı.

Ülkede 5 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesi Yahudi toplumu adına adaylığını duyuran Hamra, seçim programını kamuoyuyla paylaştı.

1967 yılından bu yana ilk kez bir Yahudi adayın Meclis yarışına katılması, Suriye'de "tarihi adım" olarak değerlendiriliyor.

Suriye Halk Meclisi adayı Hamra, AA muhabirine seçim programını ve Suriyeli Yahudilere yönelik projelerini anlattı.

Hamra, "Suriye Halk Meclisi adayı olmaktan onur duyuyorum. Yeni Suriye için tarihi bir gün. Suriye, etnik köken, mezhep ve ırk gözetmeksizin tüm vatandaşlarına saygı duyan bir ülke." dedi.

Kampanyasındaki önceliklere değinen Hamra, "Amacım, büyük Suriye halkı üzerindeki Sezar Yasası'nın kaldırılmasına katkı sağlamak ve camilerinden kiliselerine, mabetlerine kadar ülkemin yeniden inşasına katılmaktır. Ayrıca Suriye ekonomisinin refaha kavuşması ve Beşşar Esed'in düşmesinin ardından adaletin gerçekleşmesi için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Ailesinin üç kuşaktır Suriye'de yaşadığını anlatan Hamra, "Ben, babam ve dedem, hepimiz Suriye'de doğduk. Suriye halkının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Suriye Yahudi toplumuna mensup olduğunu söyleyen Hamra, "Köklerimiz, yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanıyor. Yahudi mirasını ve kutsal mekanlarını korumak, bu kadim geçmişe sahip kiliseleri yeniden inşa etmek ve kültürel mirasımızı yaşatmak, benim için onurdur." dedi.

48 yaşındaki Hamra, Suriyeli Yahudilerin başhahamı Yusuf Hamra'nın oğlu. 1992'de dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed tarafından ülkeden zorla göç ettirilen Yahudilerden baba Hamra, Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle 33 yıl aradan sonra Şam'a dönmüştü.