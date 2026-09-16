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Suriye'de tartışmalı "terörle mücadele mahkemesi" meclis oylamasıyla feshedildi

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Suriye'de 2011'deki halk gösterilerinin ardından kurulan terörle mücadele mahkemesi, Halk Meclisinde yapılan oylamayla resmen feshedildi.

Suriye'de 2011'deki halk gösterilerinin ardından kurulan terörle mücadele mahkemesi, Halk Meclisinde yapılan oylamayla resmen feshedildi.

Devrik Esed rejimi döneminde muhalifler ile göstericilerin yargılandığı tartışmalı Terörle Mücadele Mahkemesi, Meclisteki oylamanın ardından yasal olarak kapatıldı.

Suriye'de 2011 yılında lağvedilen Yüksek Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin yerine istisnai bir alternatif olarak hayata geçirilen yapı, 26 Temmuz 2012 tarihli ve 22 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile faaliyete geçmişti.

Geniş yetkilerle donatılan ve "Terörle Mücadele Mahkemesi" olarak bilinen bu kurum, faaliyette olduğu dönem boyunca barışçıl göstericilerin ve muhalif isimlerin yargılandığı ana merci haline gelmesi nedeniyle yoğun tepkilerin hedefi olmuştu.

Kaynak: AA
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