Suriye'de sivil savunma ekipleri, YPG/SDG'nin işgali altındaki bölgelerden kaçan siviller için teyakkuzda

Güncelleme:
Suriye'nin Halep bölgesinde, YPG/SDG kontrolündeki alanlardan kaçan sivillere yardım sağlamak amacıyla sivil savunma ekipleri hazır bekliyor. Acil sağlık müdahaleleri ve güvenli bölgelere sevk işlemleri devam ediyor.

Suriye'de sivil savunma ekipleri, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki bölgelerden kaçmayı başaran sivillere yardım etmek için Halep'in doğusunda hazır bekliyor.

Halep Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü Sivil Savunma Müdürü Faysal Muhammed Ali, AA'ya yaptığı açıklamada, merkezi acil müdahale talimatı doğrultusunda Deyr Hafir kırsalında görev yaptıklarını söyledi.

Ali, YPG/SDG kontrolündeki Hasta ve Meskene bölgelerinden tahliye edilen sivillere destek sağlamak amacıyla bölgede konuşlandıklarını belirterek, "Sağlık komisyonumuza bağlı ekipler ve ambulanslar hazır durumda. Bölgeden ayrılan sivillerin gitmek istedikleri yerlere ve onlar için hazırlanan sığınma alanlarına ulaşmalarına yardımcı oluyoruz." dedi.

Sivil savunma ekiplerinin olası ani gelişmelere karşı teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Ali, sivillerin güvenliği, acil sağlık müdahalesi ve kurtarma faaliyetleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Öte yandan, terör örgütünün işgali altındaki bölgelerden tarım arazilerini kullanarak kaçmayı başaran sivillere, bölgede hazır bekleyen ambulanslar tarafından ilk sağlık müdahalesinin yapıldığı, durumu ağır olan bazı sivillerin ambulanslarla güvenli bölgelere sevk edildiği gözlendi.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel
Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
