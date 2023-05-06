Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Karabulut toprağa verildi

Suriye'nin El-Bab harekat bölgesinde kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Karabulut, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında Otogar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ormancık Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SURİYE'nin El-Bab harekat bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Karabulut, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Karabulut'un cenazesi ilk olarak Anamur'un Saray Mahallesi Memurlar Sitesi'ndeki evine getirildi. Karabulut'un eşi Aysun Karabulut ve 7 yaşındaki kızı Eda, babası Mustafa Karabulut ve annesi Nazmiye Karabulut ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından şehit cenazesi Otogar Camii'ne getirildi. Kaymakam Bilal Bozdemir ile Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel'in de katılımıyla cenaze namazı kılındı. Ardından şehit Uzman Çavuş, götürüldüğü Ormancık Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.