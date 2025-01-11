Suriye'de Rejimi Eleştiren Türk Kayıp: 11 Yıldır Haber Alınamıyor

- Suriye'de rejimi eleştirdiği için gözaltına alınan 5 çocuk babası Türk, 11 yıldır kayıp

ŞAM - Suriye'de rejimin yürüttüğü faaliyetleri eleştirdiği için 2014 yılında gözaltına alınan 5 çocuk babası Türk Üveys Kaya'dan 11 yıldır haber alınamıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Kasyun Dağı eteklerindeki Türk Mahallesi'nde yaşayan ve 2014 yılında rejim tarafından gözaltına alınan 38 yaşındaki Üveys Kara'dan o günden sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi 1930'lu yıllarda Hatay'ın Hassa ilçesinden Şam'a göç eden Kara'nın eşi ve 5 çocuğu babalarından gelecek haberi yıllarca umutla bekledi. Yıllardır haber alınamayan Üveys Kara'nın eşi Abiye Kaya, eşinin rejimi eleştiren söylemlerde bulunduğu için gözaltına alındığını ifade etti.

Üveys Kara'nın Beşar Esad aleyhinde konuştuğu için gözaltına alındığını ifade eden İbrahim Ökkeşoğlu, "Yeğenimin eşini 11 yıl önce iş yerinden gözaltına aldılar, şimdiye kadar kayıp. Beşar Esad aleyhine konuştuğu için gözaltına alındı. 5 çocuğu var. Arayıp sormamıza rağmen herhangi bir ize rastlamadık" dedi.

Eşinin 11 yıldır kayıp olduğunu dile getiren Abiye Kaya ise "11 yıl oldu eşim kayıp. Eşim Beşar Esad aleyhinde konuştuğu için gözaltına alındı. Esad'ın işlerini beğenmediğini söyledi diye 11 yıldır kayıp. Eşim 38 yaşındaydı" ifadelerini kullandı.