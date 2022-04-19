Suriye'de Ramazan
AA - Muhammed Said - Güncel
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Ev enkazında iftar sofrası kurulması İftar yapılması İDLİB - Suriyeli aile, İdlib'in Neyreb ilçesinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle harabeye dönen evlerinde kurdukları iftar sofrasında oruçlarını açtı.
Ev enkazında iftar sofrası kurulması
İftar yapılması İDLİB - Suriyeli aile, İdlib'in Neyreb ilçesinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle harabeye dönen evlerinde kurdukları iftar sofrasında oruçlarını açtı.
AA / Muhammed Said - Güncel