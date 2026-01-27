Haberler

Suriye'nin Başkenti Şam'da Mayın Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Şam'ın Cobar mahallesinde, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'nın mayın ve patlamamış mühimmat araştırması sonucu temizlenmiş alanlar işaretleniyor. Bu çalışmalar, yıllar süren çatışmaların ardından bölgeyi güvenli hale getirerek yeniden inşayı desteklemeyi ve bölge sakinlerinin geri dönüşünü sağlamayı amaçlıyor.

ŞAM, 26 Ocak (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Cobar mahallesinde mayın ve patlamamış mühimmat araştırması sırasında temizlenmiş bir alanı işaretleyen Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı ekipleri, 26 Ocak 2026.

Koordineli çalışmalar, yıllar süren çatışmaların ardından patlayıcı tehlikelerini ortadan kaldırmak, yeniden inşayı desteklemek ve bölge sakinlerinin geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla yürütülüyor. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

