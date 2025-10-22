Haberler

Suriye'de İşkenceci Subay Tümgeneral Ekrem Sallum Yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik Beşşar Esed rejiminin işkenceci subayı Tümgeneral Ekrem Sallum el Abdullah'ın Şam'da yakalandığını açıkladı. Abdullah, Sednaya Hapishanesi'ndeki tutukluların tasfiyesinden sorumlu olduğu kaydedildi.

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin Sednaya Hapishanesi'ndeki işkenceci subaylardan Tümgeneral Ekrem Sallum el Abdullah'ın yakalandığı bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Tümgeneral Ekrem Sallum el Abdullah'ın, Şam'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, Abdullah'ın, rejimin Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Polis Komutanı olarak görev yaptığı dönemde Sednaya Askeri Cezaevi'ndeki tutukluların tasfiyesinden doğrudan sorumlu olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
