Suriye'de Hayatını Kaybeden Gazeteciler İçin Basın Açıklamasına Polisi Müdahale: 9 Tutuklama

(İSTANBUL) - Suriye'de hayatını kaybeden Cihan Bilgin ve Nazım Daştan için Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isterken polis müdahalesiyle gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında gazeteciler Gülistan Dursun, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Enes Sezgin ve Osman Akın'ın da olduğu belirtildi.

DİSK Basın-İş'in de aralarında bulunduğu meslek örgütlerinin çağrısıyla bir grup gazeteci Suriye'deki gelişmeleri takip ederken hayatını kaybeden Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için dün basın açıklaması yapmak istedi. Polisin müdahalesi sonucu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Aralarında gazetecilerin de olduğu 9 kişi ise "PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi" suçundan aranma kaydı bulunan Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in resimleri bulunan dövizleri taşıdıkları gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanan isimler arasında gazeteciler Gülistan Dursun, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Enes Sezgin ve Osman Akın'ın olduğu belirtildi. Tutuklanan diğer isimlerin de Can Papila, Haci Ugis ve İmam Şenol olduğu öğrenildi.

Tutuklamalara sosyal medya hesabından tepki gösteren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Tutuklamalarla hakikatin üstünü örtemezsiniz. Soruşturulması gereken gazetecilerin katledilmesidir, yurttaşların Anayasal haklarını kullanması değil. Yargı eliyle salmaya çalıştığınız korkuya teslim olmayacağız" ifadesini kullandı.