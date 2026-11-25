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Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde bomba yüklü motosikletin patladığı bildirildi.

Suriye İhbariye televizyonunun haberine göre, Haseke'nin Müşeyrife Mahallesi'nde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Olayın ardından İç Güvenlik Güçlerinin patlamayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA