Suriye'de Halk Meclisi Seçimlerinde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Suriye'de Halk Meclisi seçimlerine ilişkin oy verme işleminin sona erdiği ve oy sayım sürecinin sürdüğü bildirildi. Seçimlere 50 bölgede 1574 milletvekili adayı katılıyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Basın Sözcüsü Nevar Necme, oy verme işlemlerinin tüm illerde sona erdiğini belirtti.

Necme, "Oy sayım süreci halen devam ediyor ve sonuçlar Yüksek Seçim Komitesi tarafından açıklanacak." dedi.

Halk Meclisi seçimleri

Suriye'de Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgede düzenlenen Halk Meclisi seçimlerinde 1574 milletvekili adayı yarıştı.

Ülkede iç savaşın yol açtığı yıkım, kimlik belgelerinin eksikliği, adreslerin ortadan kalkması ve halkın yarısından fazlasının ülke içinde ve dışında yerinden edilmesi nedeniyle Halk Meclisi seçimleri, doğrudan halk oylamasıyla değil temsil esasına dayalı seçmen heyeti aracılığıyla yapılıyor.

