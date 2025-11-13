Haberler

Suriye'de Güvenlik Operasyonu: 3 Güvenlik Mensubu Yaralandı

Suriye'nin Lazkiye ilindeki Ceble ilçesinde güvenlik güçleri, yasa dışı gruplara yönelik düzenledikleri operasyonda çatışmaya girdi. Çatışmada 3 güvenlik mensubu yaralandı. Aynı zamanda Tartus ilinde de yasa dışı bir gruba operasyon düzenlendi.

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde, güvenlik güçlerinin yasa dışı gruplara yönelik düzenlediği baskında çıkan çatışmada 3 güvenlik mensubunun yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri devrik rejime bağlı bir kişiyi gözaltına almak amacıyla Ceble ilçesine bağlı Ayn Şıkak köyünde operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında güvenlik güçleri ile devrik rejim yanlısı silahlı unsurlar arasında çatışma çıktığı, çatışmada 3 güvenlik mensubunun yaralandığı kaydedildi.

- Tartus'ta güvenlik operasyonu

Öte yandan, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik birimleri Tartus ilinde yürüttükleri uzun süreli takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda yasa dışı bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda söz konusu grubun kullandığı merkezlerde çeşitli türlerde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
