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Suriye'de Esed Rejiminin Hava Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor

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Suriye'nin İdlib kent merkezine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Ayrıca, Harbanuş köyünde düzenlenen başka bir saldırıda ise 7 kişi hayatını kaybetti.

Beşşar Esed rejimine ait Su-22 savaş uçağının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejime ait Su-22 savaş uçağı, İdlib kent merkezine ve İdlib'in kuzeyindeki Maarrat Misrin ilçesine saldırdı.

Kent merkezine yapılan saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı tespit edildi.

Rus savaş uçağının, İdlib'in kuzeyindeki Harbanuş köyünde bulunan Arabtelhidye çadır kentine düzenlediği hava saldırısında ise ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 2'si kadın olmak üzere toplam 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Halep ve İdlib'deki çatışmalar

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar
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