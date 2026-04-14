Suriye'de Esed rejim döneminde gözaltına alındıktan sonra 10 yıl haber alınamayan Rakkalı, Halep'te bulundu

Suriye'de devrik Esed rejimi döneminde gözaltına alındıktan sonra 10 yıl boyunca kendisinden haber alınamayan Fuat el-Ali, Saydnaya Hapishanesi'nden çıktıktan sonra Halep'te hafızasını kaybetmiş halde bulundu.

Rakkalı 35 yaşındaki Fuat, devrik rejim ordusunda görev yaparken firar etmeye çalıştığı sırada yakalanarak cezaevine götürüldükten sonra uzun yıllar farklı hapishanelerde tutuldu. Ali'nin, son olarak Saydnaya Hapishanesi'nde kaldığı öğrenildi.

Rejimin çöküşünün ardından cezaevlerinin boşaltılmasıyla birlikte serbest kalan çok sayıda tutuklu gibi Fuat'ın da ağır işkenceler sonucu hafıza kaybı yaşadığı ifade edildi. Serbest kaldıktan sonra kimliğini hatırlayamayan Fuat, bir süre Halep'te sokaklarda ve parklarda yaşam mücadelesi verdi.

Fuat'ın hayatı, Halep'te bir vatandaş tarafından fark edilmesiyle değişti. Sağlık durumu kötü olan Fuat, hastaneye kaldırıldı. Kendisini bulan kişinin çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması üzerine ailesi Fuat'a ulaştı.

Görüntüler üzerinden yapılan kimlik doğrulamasının ardından Fuat el-Ali, Rakka'ya götürülerek ailesine teslim edildi.

Sağlık durumu kötü olan Fuat'ın tedavisinin sürdüğü, yakın geçmişe dair hiçbir şeyi hatırlamadığı ancak eski anılarını kısmen anımsayabildiği öğrenildi.

Acı dolu bekleyiş ve arayış hikayesi

Fuat'ın annesi Fatıma Osman, 10 yıl süren acı dolu bekleyiş ve arayış hikayesini, AA muhabiriyle paylaştı.

Yıllarca oğlunu arayan Suriyeli anne yaşadığı süreci "Her yere gittim, tüm kapıları çaldım ama hiçbir iz bulamadım. Bana her seferinde 'ne ölü ne de kayıp' dediler. Ama kalbimde onun yaşadığına dair bir umut vardı. Onun geri dönüşü bizim için bir mucize." sözleriyle anlattı.

Oğlunu 10 yıl önce kaybettiğini aktaran Suriyeli anne, o günden sonra onu aramaktan hiç vazgeçmediğini ifade etti.

Hama ve Halep şehirleri arasında gidip geldiğini, her yerde onu sorduğunu ancak hiçbir sonuca ulaşamadığını dile getiren Fatıma Osman, zamanla "işini Allah'a bıraktığını" ancak aramayı asla bırakmadığını vurguladı.

Otogar ve garajlarda oğlunu aradığını, açık arazilerde uzun süreler geçirerek bir iz bulmayı umut ettiğini anlatan anne Osman, "Onu bulduğum an kelimelerle tarif edilemezdi. Hayatım yeniden başladı." dedi.

Oğlu Fuat'ın Halep'te bulunduğunu, sosyal medyadan yayımlanan fotoğrafı sayesinde onu tanıdıklarını belirten Osman, ilk karşılaşma anına ilişkin, "Gördüğüm an tarif edilemezdi. Yaşananlara inanmakta zorlandım, çok büyük bir sevinç yaşadık" ifadelerini kullandı.

Oğluna kavuşmasının ardından hissettiklerini anlatan Osman, "Sanki hayatım bana geri verildi. kendimi 14 yaşındaymış gibi hissettim." diye konuştu.

Kayıp sürecinde yaşadığı acıyı paylaşan Suriyeli anne, bir dönem "Bana sadece kemiklerini getirin ki koklayayım, belki bu acı diner." dediğini, ancak kalbinin oğlunun öldüğünü hiçbir zaman kabul etmediğini, ona rahmet dilemek istediğinde bile dilinin buna varmadığını aktardı.

Fatıma Osman, gittikçe iyileştiğini ve bunun için Allah'a şükrettiğini dile getirdi.

Kardeşi bulunma hikayesini anlattı

Fuat'ın kardeşi Muhammed el-Hamed ise 10 yılı aşkın süredir arayışın sonucu sevinçle son bulduğunu söyledi.

Hamed, kardeşi Fuat'ın vücudunda, devrik Esed rejiminin sert uygulamalarıyla bilinen Saydnaya Cezaevi'nde tutulduğu süreçte ağır işkencelere maruz kaldığını ve gördüğü şiddetin hem bedeni hem de psikolojisi üzerinde belirgin izler bıraktığını ifade etti.

Fuat'ın bir fotoğrafını sosyal medyada görerek, kendisinden haberdar olduklarını, Halep'te sokaklarda yaşadığını ve otellerin yakınında uyuduğunu öğrendiklerini aktardı.

Bir kişinin Fuat ile karşılaştığını, yardım etmek amacıyla para vermeye çalıştığını ancak Fuat'ın bunu kabul etmediğini anlatan Hamed, söz konusu kişinin daha sonra Fuat'ı hastaneye götürdüğünü daha sonra yakınlarına ulaşmasını sağladığını kaydetti.

Fuat'ın sağlık durumuna ilişkin de Hamed, kelepçe ve işkence izlerinin vücudunda açıkça görüldüğünü, cezaevinde yaşadıklarının derin izler bıraktığını, hafızasının da etkilendiğini, yakınlarını hatırlaması ve toparlanması için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Hamed, kardeşinin yürüyebildiğini, ağrı kesiciler kullandığını ve yaşadığı tüm zorluklara rağmen durumunun giderek iyileştiğini ifade etti.