Suriye'de Hecri yanlılarının Dürzi Şeyh Raid el-Metni'yi öldürdüğü belirtildi

Suriye'nin Suveyda ilinde, Dürzilerin bir kısmının lideri olan Hikmet el-Hecri yanlılarının, Şam yönetimine yakınlığıyla bilinen Dürzi lider Şeyh Raid el-Metni'yi öldürdüğü bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in desteklediği Hikmet el-Hecri liderliğindeki silahlı Dürzi grupların, Suveyda ilindeki Dürzi toplumunun ileri gelenlerinden Şeyh Raid el-Metni'yi iki gün önce evinden kaçırdığını duyurdu.

Hecri yanlısı silahlı kişiler tarafından iki gün boyunca alıkonan ve işkence gören Metni'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suveyda ilindeki silahlı gruplar, zaman zaman Suriye güvenlik güçlerine de saldırılar düzenliyor.

Suveyda'da son durum

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken Dürzileri koruma bahanesiyle İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Suveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

Yol haritasında, "sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Suveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı" ifade edilmişti.