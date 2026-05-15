Suriye'de devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattap, devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vasel el Uveyd ve Hava Kuvvetleri 22. Tümen Komutanı Tümgeneral İbrahim Mahla'nın güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattap, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı paylaşımda, devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vasel el Uveyd ve Hava Kuvvetleri 22. Tümen Komutanı Tümgeneral İbrahim Mahla'nın yakalandığını duyurdu.

Hattap, paylaşımında, "Kanlı rejimin sembolleri olan iki suçlu, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vasel el Uveyd ve Hava Kuvvetleri 22. Tümen Komutanı Tümgeneral İbrahim Mahla, şu anda güvenlik güçlerimizin gözetimindedir." ifadelerini kullandı.

