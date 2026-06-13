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Suriye'de devrik rejimin "güvenlik ağıyla" bağlantılı isim yakalandı

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Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejime bağlı 'Halk Komiteleri' milisleri adına faaliyet yürüten Rıfaat el-Amudi'nin Dera ilinde yakalandığını duyurdu. Amudi'nin, eski rejim döneminde güvenlik birimleriyle işbirliği yaparak çok sayıda kişinin tutuklanması ve zorla kaybedilmesi olaylarına karıştığı belirtildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejime bağlı "Halk Komiteleri" milisleri adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Rıfaat el-Amudi'nin Dera ilinde yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamada, hakkında arama kararı olan Amudi'nin, eski rejim döneminde güvenlik birimleriyle işbirliği yaptığı ve çok sayıda kişinin tutuklanması ile zorla kaybedilmesi olaylarına karıştığı belirtildi.

Açıklamada, ilk soruşturma bulgularına göre Amudi'nin, devrik rejimin Askeri Güvenlik Şube Başkanı Tuğgeneral Vefik Nasır adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Amudi'nin aranan kişileri güvenlik birimlerine teslim ettiği daha sonra ailelerinden yüksek miktarlarda para talep ederek serbest bırakılacakları yönünde gerçeği yansıtmayan vaatlerde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
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