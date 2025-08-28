Suriye'de Devrik Rejim Döneminin Generali Gözaltına Alındı

Suriye'nin Lazkiye ilinde gerçekleştirilen güvenlik operasyonunda, devrik rejim döneminde sivil katliamlarla ilişkilendirilen Hava Kuvvetleri Generali Riyad Abdullah Yusuf gözaltına alındı. Lazkiye İç Güvenlik Komutanı, General Yusuf'un hava saldırılarında birçok sivilin ölümüne neden olduğunu ve adaletin sağlanacağına dair kararlılığını vurguladı.

Suriye'nin Lazkiye ilinde yürütülen güvenlik operasyonunda, devrik rejim döneminde sivil katliamlarla ilişkilendirilen Hava Kuvvetleri Generali Riyad Abdullah Yusuf'un gözaltına alındığı bildirildi.

Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tümgeneral Abdülaziz Hilal el-Ahmed, devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terörle mücadele birimi ile koordineli şekilde gerçekleştirilen özel operasyonda, İdlib'in Termanin beldesinden olan General Yusuf'un yakalandığını duyurdu.

Ahmed, General Yusuf'un devrik rejim döneminde birçok sivilin ölümüne neden olan hava saldırılarında görev aldığı ve Dımayr Askeri Hava Üssü Komutanlığı'na kadar yükseldiğini belirtti.

"Ellerini masumların kanına bulayan herkes adalet önüne çıkarılacak." diyen Ahmed, suçluların yargılanması için kararlı şekilde çalışmaların süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
