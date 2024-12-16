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Suriye'de Dera Kentinde Toplu Mezarlar Tespit Edildi

Suriye'de Dera Kentinde Toplu Mezarlar Tespit Edildi
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Suriye'nin Dera kentinde devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen 12'den fazla toplu mezar bulundu. Kazı çalışmalarında şu ana kadar 31 ceset ortaya çıktı ve sayının artabileceği belirtiliyor.

Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu.

Çöken Baas rejiminin ardından ülke genelinde arama tarama faaliyetleri kapsamında toplu mezarlar ortaya çıkarılıyor.

Dera'da kazı çalışmalarını yürüten ve Baas rejiminin devrilmesinde etkili olan muhalif gruplar tarafından yapılan açıklamada, Dera'ya bağlı İzraa ilçesinde toplu mezar tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, iş makineleriyle yapılan çalışmalarda şu ana kadar 31 cesedin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bölgede 12'den fazla toplu mezarın bulunduğu belirtilirken, tespit edilen ceset sayısının artabileceği değerlendiriliyor.

Toplu mezar bölgesine ilişkin paylaşılan görsellerde, kazı çalışmalarının iş makineleri ve vatandaşların katılımıyla sürdüğü görülüyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, bugün, Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve çöken Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlığı görüntülemişti.

Mezarlığa Sednaya Hapishanesi dahil çeşitli cezaevlerindeki şartlar ve işkenceler nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü anlaşılıyor.

Üst üste defnedilen cesetler için açılan uzun ve derin çukurların yer aldığı görüntülerde hapishane kodları ve ölen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu sanılan çuvallar bulunmuştu.

Mezarlardan çıkarılan çuvalların içinin ceset kalıntılarıyla dolu olduğu görülürken, çukurlardan birinden içi ceset kalıntılarıyla dolu 8 çuval çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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