Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey komutanı yakalandı
Suriye resmi ajansına göre, İçişleri Bakanlığı ve Suriye İstihbarat Teşkilatı DEAŞ'a karşı ortak bir operasyon düzenleyerek terör örgütünün üst düzey bir komutanını yakaladı.
Suriye'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir komutanının yakalandığı bildirildi.
Suriye resmi ajansı SANA'nın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İçişleri Bakanlığı ve Suriye İstihbarat Teşkilatının DEAŞ'a karşı ortak operasyon düzenlediği belirtildi.
Operasyon sonucu yakalanan terör örgütü DEAŞ komutanının kimliğine dair açıklama yapılmadı.
Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Terörizmle mücadele çabalarımız kapsamında, Genel İstihbarat Müdürlüğü ile doğrudan işbirliği ve koordinasyon içinde uzman birimlerimiz, iyi koordine edilmiş ortak bir güvenlik operasyonuyla, DEAŞ örgütüne bağlı Şam vilayetinin askeri komutanını yakaladı."