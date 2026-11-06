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Suriye'de çocuğa çikolata veren Türk askerinin videosu yeniden gündem oldu

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Suriye'de iç savaş döneminde terör örgütlerine karşı operasyonda görevli Türk askerinin tarlada üşüyen bir çocuğa çikolata ve bisküvi verdiği video yeniden gündem oldu. Video X'te milyonlarca kez izlendi; kullanıcılar altında Türkiye anılarını anlatıp teşekkür etti.

Suriye'deki iç savaş döneminde, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda görevli Türk askerinin bir çocuğa çikolata verdiği video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Türk askerinin Suriye'de tarlaların ortasında üşüdüğü görülen küçük bir çocuğa çikolata ve bisküvi verdiği video yeniden en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Söz konusu video milyonlarca kez izlendi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaşım yapan bir kullanıcı Türkiye'de karşılaştığı bir kişiyle ilgili olarak "Arapçayı iyi bilmiyordu ama ondan daha büyüğünü biliyordu: İslam kardeşliği." ifadeleriyle söz konusu videoyu tekrar paylaştı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı videonun altında Türkiye'deki anılarını anlattı ve teşekkür mesajları iletti.

Suriye'de devrik Beşşar Esed dönemindeki iç savaşta, ülkedeki terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda görevli bir Türk askerinin savaş mağduru çocuğa çikolata verdiği video o dönemde de ülke gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Kaynak: AA
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Haberler.com
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