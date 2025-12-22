BM: Suriye'de captagon hap üretimi sekteye uğradı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Suriye'de rejim değişikliğinin ardından captagon hap üretiminin sekteye uğradığını duyurdu.

UNODC'den Suriye'deki sentetik uyuşturucu üretimine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suriye'de rejim değişikliğinden 1 yıl sonra captagon hap üretiminin sekteye uğradığı belirtildi.

Suriye yönetiminin, Aralık 2024'ten bu yana 15 endüstriyel düzeyde laboratuvarı ve 13 depolama tesisini kapattığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Aralık 2024'ten önce Suriye'de günlük üretilen captagon sayısının milyonlara ulaşabildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Körfez ülkeleri captagonun ana hedef pazarı olmaya devam ediyor ancak bazı hedef pazarlarda captagon kıtlığı belirtileri görülüyor. Bu da geçen yıl artan mücadele faaliyetlerinin bir sonucu olabilir." ifadesi kullanıldı.

Captagon hap üretimi ve kaçakçılığa karşı bölgesel işbirliği için istihbarat paylaşımı ve koordinasyon içinde müdahale dahil yeni çabalar sarf edildiği bildirilen açıklamada, 2025'te önemli başarıya imza atıldığının altı çizildi.

2025'te rekor düzeyde captagon ele geçirildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNODC Operasyon Direktörü Bo Mathiasen, ülkelerin işbirliği içinde ortak operasyonlar gerçekleştirdiğini ve bunun sonucu olarak 2025'te rekor düzeyde captagon ele geçirildiğini kaydetti.

Mathiasen, "Bu, siyasi irade ve uluslararası işbirliğinin en karmaşık yasa dışı suç ekonomilerini bile alt edebileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, 1 yılı aşkın süredir yürüttüğü operasyonlarla milyonlarca captagon hapı ele geçirdi.