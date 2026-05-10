Suriye'de işkence ve katliamla suçlanan Necib'in yargılaması sürüyor

Suriye'nin başkenti Şam'daki Adalet Sarayı'nda devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni Atef Necib'in, Dera halkına karşı işlenen işkence ve katliamdan sorumlu olduğu iddiasıyla yargılanmasına devam ediliyor.

Necib, yoğun güvenlik önlemleri altında başkent Şam'daki Adalet Sarayı'na getirildi.

Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada, Necib'in mahkeme salonunda demir korkuluklar ardında yer alan özel bölümde tutulduğu dikkati çekti.

Beşşar Esed'in kuzeni olan Necib, 2008-2011 yıllarında Dera'da Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştı.

Necib'in yargılanmasına 26 Nisan'da başlanmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
