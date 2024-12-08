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Suriye'de Baas Rejimi Çöktü, Moskova Büyükelçiliği'nde Bayrak İndirildi

Suriye'de Baas Rejimi Çöktü, Moskova Büyükelçiliği'nde Bayrak İndirildi
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği'nde rejime ait bayrak indirildi. Çatışmaların yoğunlaştığı günlerde, Beşşar Esed yönetimi başkent Şam'ı kaybederek iktidardan düştü.

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Suriye'de çöken Baas rejimine ait bayrak indirildi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği binasındaki bayrak indirildi.

Büyükelçilikteki bayrak direğinin boş olduğu Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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