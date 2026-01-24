Haberler

Suriye'de Ateşkes 15 Gün Uzatıldı

Güncelleme:
Suriye Savunma Bakanlığı, Demokratik Suriye Güçleri ile ateşkes süresinin 24 Ocak'tan itibaren 15 gün süreyle uzatıldığını açıkladı. Uzatma kararı, IŞİD mahkumlarının tahliyesine yönelik Amerikan operasyonunu desteklemek amacıyla alındı.

(ANKARA) - Suriye Savunma Bakanlığı, Demokratik Suriye Güçleri (SDG) ile ateşkes süresinin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye Arap Ordusu'nun tüm operasyon sektörlerinde ateşkes süresinin, 24 Ocak 2026 tarihinden itibaren saat 23: 00'ten geçerli olmak üzere 15 gün süreyle uzatıldığını duyuruyoruz. Ateşkesin uzatılması kararı, IŞİD mahkumlarının DSG (Demokratik Suriye Güçleri) hapishanelerinden Irak'a tahliyesine yönelik Amerikan operasyonunu desteklemek amacıyla alınmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
