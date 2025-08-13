Suriye'de Aşırı Sıcaklar Orman Yangınlarına Neden Oldu

Suriye'de Aşırı Sıcaklar Orman Yangınlarına Neden Oldu
Suriye'nin Lazkiye ve Hama illerinde aşırı sıcaklar nedeniyle 6 farklı noktada orman yangınları çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, ancak zorlu koşullar ekiplerin işini güçleştiriyor.

Suriye'nin Lazkiye ve Hama illerinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınları çıktı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, aşırı sıcaklar nedeniyle iki ilde eş zamanlı olarak 6 farklı noktada orman yangınları çıktığı bildirildi.

Haberde, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü ancak engebeli arazi, rüzgar ve zorlu iklim koşulları nedeniyle ekiplerin güçlük çektiği kaydedildi.

Hama kırsalındaki Gab Ovası bölgesine bağlı Mirdaş, Nebi Tıyb, İnnab ve Tahunet Halave köylerinin yangın tehdidi nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
