Suriye'de Alevilere Yönelik Saldırılara Tepki

(ANKARA) - Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) tarafından Suriye'nin Humus kentinde Alevilere yönelik saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Bu suça sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Bu katliamların failleri hem katliamcı HTŞ çetesidir hem bölgedeki tüm emperyalist güçlerdir. Emperyalizmin, mezhepçi çetelerin ve işbirlikçi yönetimlerin halklara karşı suçlarının hesabı mutlaka sorulacak" ifadeleri kullanıldı.

TÖP'ün sosyal medya hesabından Suriye'nin Humus kentinde Alevilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de Alevi halka dönük yürütülen katliamlar artarak devam ediyor. Bu katliam, emperyalist savaş politikalarının ve gerici güçlerin halklara karşı yürüttüğü organize bir imha operasyonunun sonucudur. Aleviler hedef alınarak tüm bir toplumun iradesi kırılmak isteniyor. Ev baskınları, zorla göç, infazlar, kaçırılan kadınlar… Hepsi, aynı kirli projenin parçaları. Bu suça sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Bu katliamların failleri hem katliamcı HTŞ çetesidir hem bölgedeki tüm emperyalist güçlerdir. Emperyalizmin, mezhepçi çetelerin ve işbirlikçi yönetimlerin halklara karşı suçlarının hesabı mutlaka sorulacak. Suriye'de Alevi katliamına dur de."