Suriye'de 2 bin yeni polis ve asker için mezuniyet töreni düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da İçişleri Bakanlığı personeli için 2 bin asker ve polisin mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Mezunlar, farklı güvenlik alanlarında görev alacaklar.

Suriye'nin başkenti Şam'da askeri eğitimlerini tamamlayan İçişleri Bakanlığı personeli 2 bin asker ve polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının Şam'daki Kefersuse yerleşkesinde bir araya gelen mezunlar, yeni üniformalarıyla Emevi Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Yeni mezunların; özel kuvvetler, trafik, sivil polis ve cinayet birimleri başta olmak üzere birçok farklı alanda görev yapacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Suriye'de devrime giden süreci başlatan halk ayaklanmasının 15. yıl dönümünde, uzun süreli teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan 2 bin personelin mezun olduğunu ifade etti.

Baba, bakanlık kadrolarının yeni personelle güçlendirilmeye devam edeceğini ve yeni mezunların edindikleri güvenlik tecrübesiyle toplumu koruma görevini üstleneceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
