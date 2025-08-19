Suriye'de 2,3 Milyon Mülteci Ülkesine Döndü

HAMA, 19 Ağustos (Xinhua) -- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye Ofisi Sözcüsü Celine Schmitt, Aralık 2024'te eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad rejiminin düşmesinden bu yana 2,3 milyon Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Schmitt, "Zorluklara ve maddi sıkıntılara rağmen, daha iyi bir gelecek için umutları var. Evlerine dönmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.