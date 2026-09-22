Haberler

Suriye'de 150 kadın polis adayı Kadın Polis Akademisinden ilk kez mezun oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Kadın Polis Akademisi, 6 aylık eğitimi tamamlayan 150 kadın polis adayının mezuniyet töreniyle ilk mezunlarını verdi. Mezunların, bakanlık bünyesindeki çeşitli güvenlik birimleri ve emniyet teşkilatlarında görev yapacağı belirtildi.

ŞAM (AA) – Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Kadın Polis Akademisi, 150 kadın polis adayının eğitimlerini tamamlamasıyla ilk mezunlarını verdi.

Kadın Polis Akademisi'nde 6 aylık eğitimi tamamlayan 150 kadın polis adayı için başkent Şam'daki İçişleri Bakanlığı binasında mezuniyet töreni düzenlendi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 57. Dönem Mezuniyet Törenini gerçekleştirdiğini belirterek, söz konusu dönemin kadın polis kursiyerlerine özel olarak düzenlendiğini söyledi.

Yaklaşık 6 ay süren eğitim programını tamamlayan 150 kadın polis adayının mezun olduğunu ifade eden Baba, mezunların İçişleri Bakanlığı bünyesindeki çeşitli güvenlik birimleri ve emniyet teşkilatlarında görev yapacağını kaydetti.

Kursiyerlerin eğitim süresince yoğun çaba gösterdiğini dile getiren Baba, hazırlık sürecinin Şam kırsalındaki Kadın Polis Enstitüsünde düzenlenen mezuniyet töreninde sergilenen gösterilere de yansıdığını belirtti.

Söz konusu kursun, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından kadın polisler için düzenlenen ilk özel eğitim programı olduğunu ifade eden Baba, mezunların güvenlik teşkilatındaki görevlerine kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

Kaynak: AA
Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı

Sanayide aracının değeri kadar ücret istenince kendisi kolları sıvadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun'da ağabeyine ateş açan şüpheli silahı kendi başına dayadı! 4 saatlik müzakereyle ikna edildi

Ağabeyine ateş açan adam silahı kendine çevirdi! 4 saat sürdü
Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

''Bir haftaya iyileşir'' denilen Trossard'dan kötü haber
Bakanın 'uzun etekli kadınla evlenin' sözleri İtalya'yı karıştırdı! Kadın siyasetçilerden mini etekli yanıt

"Uzun etekli kadınla evlenin" dedi! Yanıt mini eteklerle geldi
Mbappe yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar

Yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar
Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku

Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku
İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek

AKOM tarih vererek uyardı: Sağanak yağışlar başlıyor
2 yıldır cenazesi bulunamadı! Mekiye Akyel'in öldürüldüğü iddiasıyla 5 kişi 'töre' saikiyle yargılanacak

İddianamedeki o söz kan dondurdu! Cenazesi hâlâ bulunamadı