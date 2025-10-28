Haberler

Suriye'de 11 Milyon Captagon Hapı Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus ilinin güney kırsalında yapılan bir operasyonda Lübnan'dan getirilen 11 milyon captagon hapının ele geçirildiğini açıkladı. Kaçakçılıkta kullanılan araç da confiscated edildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus ilinin güney kırsalında düzenlenen bir operasyonda, Lübnan'dan getirilen 11 milyon captagon hapının ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı uyuşturucuyla mücadele biriminin, Lübnan'dan gelen bir araçta bulunan 11 milyon captagon hapına el koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Humus'un güneyinde kaçırılmak istenen uyuşturucu haplara el konuldu, kaçakçılıkta kullanılan araç ele geçirildi. Yetkili merciler, olayla bağlantılı suç ağlarını ortaya çıkarmak ve failleri tespit etmek için soruşturmayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı birimleri, 21 Ekim 2025'te, Şam ilinde gerçekleştirdiği operasyonda da bir uyuşturucu şebekesini çökertmiş, kaçırılmaya hazırlanılan 12 milyon captagon hapını ele geçirmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.