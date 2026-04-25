Suriye Cumhurbaşkanı Şara Lübnanlı Dürzi lider Canbolat ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Canbolat ve beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, bölgesel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunuldu.