Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Iraklı mevkidaşı Amedi'yi arayarak görevi nedeniyle tebrik etti

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Iraklı mevkidaşı Amedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Amedi'ye yeni görevinde başarılar dileyerek tebriklerini ileten Şara, Suriye ile Irak arasındaki kardeşlik ilişkilerinin önemine dikkat çekerek, Şam yönetiminin bu ilişkileri farklı alanlarda geliştirme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Açıklamada, iki liderin ayrıca ortak işbirliği alanlarının genişletilmesi, karşılıklı koordinasyonun artırılması ve bölgesel konularda istişarenin sürdürülmesi konularını ele aldığı belirtildi.

Görüşmede, söz konusu adımların bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.