Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bölgesel Gelişmelere İlişkin Telefon Görüşmesi Yaptı

Güncelleme:
(ANKARA) - Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgesel gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, son askeri tırmanış ve bunun bölge güvenliği ile istikrarına etkileri ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında bölgesel gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede bölgesel gelişmeler, son askeri tırmanış ve bunun bölge güvenliği ile istikrarına etkileri ele alındı. Her iki taraf, gerilimin azaltılması ve tırmanışın durdurulmasının, bölgeyi olası yeni huzursuzluklardan koruyacağı konusunda hemfikir oldu ve mevcut krizlerin çözümünde diyaloğun ve diplomatik yolların öncelikli olmasının önemini vurguladı."

Ayrıca taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını da yineledi. Görüşme sırasında cumhurbaşkanları, ortak çıkarları ilgilendiren konularda iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı; bu adımın iki ülkenin çıkarlarını koruyacağı ve bölgesel istikrarı destekleyeceği belirtildi."

Kaynak: ANKA
